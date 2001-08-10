Редкие книги по славянской мифологии теперь доступны читателям Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Писательница, филолог и благотворитель Наталья Русинова 15 июля лично посетила главную библиотеку региона. В дар учреждению она передала три экземпляра своих произведений, основанных на славянской мифологии и фольклоре.

Читателям станут доступны два экземпляра романа «Тайна проклятого дара» (один из них — с автографом) и книга «Змеевы невесты» — победитель престижного конкурса «Огненные Легенды 2023». На сегодняшний день СахОУНБ им. Н.А. Тарасова — единственное учреждение на острове, где можно будет найти эти издания.

Как профессиональный филолог, автор опирается в своем творчестве исключительно на проверенные исторические и мифологические источники. Она мастерски переосмысляет старинные предания, выявляя сквозные мотивы в легендах разных народов и возвращая читателю мудрость славянских мифов.

Так, роман «Тайна проклятого дара» повествует о деревенской девушке, которая в ночь на Ивана-травника дала необдуманную клятву выйти замуж за лешего. Это история о смелости и силе любви, способной бросить вызов могущественному лесному колдуну ради обретения счастья.

В книге «Змеевы невесты» действие разворачивается в Озерном крае, где огромный змей ежегодно требует в жертву семь красавиц. Когда выбор волхвов падает на Даренку, дочь княжеского сотника, вместо неё к чудовищу отправляют юную ученицу заморской ведьмы.

Наталья Русинова — не только талантливый литератор, но и человек с активной гражданской позицией. Всю жизнь проживая в Южно-Сахалинске, она работает журналистом и развивает благотворительность в регионе.

После соответствующей обработки издания поступят в Центр мобильного библиотечного обслуживания (1-й этаж СахОУНБ) и станут доступны читателям в режиме абонемента.