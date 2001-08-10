Зоопарк приглашает на мероприятия выходного дня
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На прошлых выходных мероприятия ко Дню любви к капибарам не состоялись из-за погоды. Поэтому Сахалинский зооботанический парк приглашает поздравить капибаринов с праздником 18 июля. Также запланированы другие активности для детей и взрослых, включая традиционные показательные кормления. Участие во всех мероприятиях — по входному билету в зоопарк.
18 июля. 12:00. Показательное кормление амфибий
Ни рыба ни мясо — но не в плохом смысле. Группа земноводных занимает промежуточное положение между наземными и водными позвоночными животными. Размножение и развитие у большинства видов происходит в водной среде, а взрослые особи обитают на суше. Какими ещё особенностями эволюция наградила амфибий, расскажут специалисты зоопарка.
Место встречи: экспозиция «Экзотариум»
18 июля. 12:30. Праздничная программа ко Дню любви к капибарам
12:30. Интерактивная викторина «Миф или Капибар?»
13:00. Игровая программа с экскурсией «Мир глазами капибар»
14:00. Квест «Операция «Апельсин»
15:00. Мастер-классы: «3D модель капибары», «Создай свой коллаж»
Место встречи: у главного входа, перед экспозицией «Приматы»
18 июля. 16:00. Интерактивное занятие для дошкольников «От носика до хвостика»
Знакомство детей со строением животных через тактильное, визуальное и игровое восприятие. Специалисты расскажут о строении нескольких обитателей зоопарка и объяснят, как разные части тела помогают им выживать.
Место встречи: у главного входа, перед экспозицией «Приматы»
19 июля. 15:00. Показательное кормление носух обыкновенных
Нос у этих животных — настоящий мультитул. Но не только он. Ещё один многофункциональный инструмент носух — хвост. С его помощью зверьки ловко забираются на деревья, а также сохраняют связь в группе. Подробности — на мероприятии.
Место встречи: экспозиция «Хищные млекопитающие»
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