Зоопарк приглашает на мероприятия выходного дня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На прошлых выходных мероприятия ко Дню любви к капибарам не состоялись из-за погоды. Поэтому Сахалинский зооботанический парк приглашает поздравить капибаринов с праздником 18 июля. Также запланированы другие активности для детей и взрослых, включая традиционные показательные кормления. Участие во всех мероприятиях — по входному билету в зоопарк.

18 июля. 12:00. Показательное кормление амфибий

Ни рыба ни мясо — но не в плохом смысле. Группа земноводных занимает промежуточное положение между наземными и водными позвоночными животными. Размножение и развитие у большинства видов происходит в водной среде, а взрослые особи обитают на суше. Какими ещё особенностями эволюция наградила амфибий, расскажут специалисты зоопарка.

Место встречи: экспозиция «Экзотариум»

18 июля. 12:30. Праздничная программа ко Дню любви к капибарам

12:30. Интерактивная викторина «Миф или Капибар?»

13:00. Игровая программа с экскурсией «Мир глазами капибар»

14:00. Квест «Операция «Апельсин»

15:00. Мастер-классы: «3D модель капибары», «Создай свой коллаж»

Место встречи: у главного входа, перед экспозицией «Приматы»

18 июля. 16:00. Интерактивное занятие для дошкольников «От носика до хвостика»

Знакомство детей со строением животных через тактильное, визуальное и игровое восприятие. Специалисты расскажут о строении нескольких обитателей зоопарка и объяснят, как разные части тела помогают им выживать.

Место встречи: у главного входа, перед экспозицией «Приматы»

19 июля. 15:00. Показательное кормление носух обыкновенных

Нос у этих животных — настоящий мультитул. Но не только он. Ещё один многофункциональный инструмент носух — хвост. С его помощью зверьки ловко забираются на деревья, а также сохраняют связь в группе. Подробности — на мероприятии.

Место встречи: экспозиция «Хищные млекопитающие»