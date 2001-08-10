В музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» состоялось открытие выставки «Рыбье дело»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 июля в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» состоялось открытие выставки «Рыбье дело» — проекта, посвященного рыбалке как неотъемлемой части истории, культуры и образа жизни Сахалина.

Экспозиция, организованная при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, рассказывает о рыбалке не только как о промысле, но и как о традиции, объединяющей поколения, особом состоянии души и важной части островной идентичности.

Особое место в выставке занимает образ Антона Павловича Чехова. Известно, что писатель был увлеченным рыболовом и неоднократно писал о радости этого занятия в своих письмах и произведениях.

Исторический раздел экспозиции знакомит посетителей с рыболовным промыслом XIX века, старинными снастями, бытом коренных народов Сахалина, русских переселенцев и каторжан. Археологические находки свидетельствуют о том, что уже несколько тысяч лет назад рыболовство было одним из основных занятий людей, населявших остров.

Современная часть выставки посвящена сегодняшней рыбацкой культуре региона: современным снастям, технологиям ловли и вечному поиску «рыбы мечты». Одним из уникальных разделов стали материалы, предоставленные Сахалино-Курильским территориальным управлением Росрыболовства. Посетители смогут увидеть незаконные орудия лова, изъятые у браконьеров, узнать, какие способы добычи водных биоресурсов разрешены законом, а какие наносят ущерб природе.

Отдельный интерес представляет «Сахалинский словарь рыбацких терминов», созданный сотрудниками музея на основе рассказов рыбаков, их родственников и друзей. Он знакомит посетителей с живым языком островных любителей рыбалки.

Важной частью проекта стал фотоконкурс «Рыбье дело», объединивший десятки участников со всей Сахалинской области. Любители рыбалки поделились фотографиями своих самых ярких моментов — семейных выездов, удачных уловов, живописных сахалинских пейзажей и долгожданной «рыбы мечты». Лучшие работы вошли в экспозицию выставки и стали частью «Доски рыбацкой славы». В день открытия состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса.

Проект объединил коллекции музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», Сахалинского областного и Тымовского краеведческих музеев, библиотек региона, материалы Росрыболовства, а также предметы из частных собраний. Украшением экспозиции стали чучела рыб, выполненные сахалинским таксидермистом Сергеем Удовенко.

После официальной церемонии открытия гости познакомились с выставкой в ходе авторской экскурсии, которую провела куратор проекта Арина Лукашенко.

Выставка «Рыбье дело» будет работать до 6 сентября. Она приглашает жителей и гостей острова открыть для себя историю, традиции и особую философию рыбалки, которая на островах всегда была и остается больше, чем просто увлечением.