В музее книги А. П. Чехова состоялась программа, посвященная Р. Рождественскому
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» состоялась литературно-музыкальная программа «Всё начинается с любви…», посвящённая творчеству выдающегося советского и российского поэта Роберта Рождественского.
Его стихи давно стали частью культурной памяти нескольких поколений. В этот вечер со сцены звучали проникновенные строки о любви, жизни, времени, человеческих чувствах и важных событиях эпохи. Особое место в программе заняли песни и романсы, созданные на стихи поэта, которые исполнили артисты и участники творческих коллективов Сахалинской области.
Перед зрителями выступили артист ГАУК «Сахалинская филармония» Сергей Савельев, экс-солист южно-сахалинского военного духового оркестра, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки имени О. П. Кузнецова Лариса Качайкина, участники творческого объединения «Интонация» и театральной студии «Счастливый случай» Виктория Крылова и Иван Махтодин, участники театральных коллективов города Южно-Сахалинска, а также воспитанницы музейной театральной лаборатории «САД» Кристина Новоселова и Марианна Владимирова.
Артисты подарили гостям программы живое и эмоциональное прочтение произведений Роберта Рождественского, позволив вновь услышать знакомые строки и почувствовать их глубину и современное звучание.
Гостями мероприятия стали сотрудники УФСИН России по Сахалинской области, представители Комитета семей воинов Отечества, бойцы 68-го гвардейского армейского корпуса и жители островного края.
Литературно-музыкальная программа прошла в рамках проекта «Литературная гостиная в музее им. Н. А. Тарасова» при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
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