В Углегорске открылись две новые выставки к 160-летию А.П. Чехова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорском краеведческом музее состоялось торжественное открытие сразу двух передвижных выставочных проектов музея книги А. П. Чехова. Экспозиции, созданные в прошлом, юбилейном году писателя при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области и губернатора региона Валерия Лимаренко продолжают свое масштабное путешествие по региону.

Гостям и жителям Шахтёрска представлены два совершенно разных, но дополняющих друг друга выставочных проекта.

Первая экспозиция — «Художники Чеховы» — посвящена творчеству племянников писателя, Сергея Михайловича и его сына Сергея Сергеевича Чеховых. Центральное место в выставке занимают двадцать графических работ, на которых художники запечатлели «чеховские места» и остатки каторжного прошлого Сахалина во время своего путешествия на остров в 1958 году. Особую ценность экспозиции придают личные вещи семьи писателя, бережно переданные в фонды музея книги Валентиной Яковлевной Чеховой — женой Сергея Михайловича и матерью Сергея Сергеевича.

Вторая выставка — «Мадмуазель сестра, милая собака и другие. Ваш Antonio» — раскрывает малоизвестные грани личности Антона Павловича, показывая его как заботливого брата, страстного возлюбленного и любящего мужа. Через фотографии, письма и открытки из фондов музея экспозиция рассказывает о женщинах, сыгравших важную роль в судьбе классика. Тематические блоки выставки символически «связаны» между собой цитатами из его знаменитых писем.

На открытии гостей приветствовали директор Углегорского краеведческого музея Татьяна Козлова и представитель Восточной горнорудной компании Дарья Кораблева. Они подчеркнули важность проведения подобных выставочных проектов для развития культурной жизни Углегорского района и поблагодарили сотрудников музея книги.Первую экскурсию по новым экспозициям провела заместитель директора музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Анастасия Степаненко.

Выставки будут работать в Углегорском краеведческом музее до 23 августа.

Адрес: пгт Шахтёрск, ул. Ленина, д. 12.

Приглашаем всех желающих прикоснуться к истории семьи Чеховых и узнать новое об Антоне Павловиче!