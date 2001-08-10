В Южно-Сахалинске активно продолжаются дорожно-ремонтные работы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты завершают обновление проезжей части и тротуаров на улице Курильской — на участке от ул. Чехова до ул. Дзержинского.
На данном объекте задействовано 10 рабочих и 5 единиц спецтехники. Методом больших карт здесь заасфальтируют порядка 1900 квадратных метров. Параллельно дорожные службы ведут подготовку основания на улице Сентябрьской, где укладка асфальта начнется в ближайшее время.
С начала года в Южно-Сахалинске уже обновлено 88 тысяч квадратных метров покрытия. Ранее работы были завершены на участках улиц Железнодорожной, Сахалинской, Красной, а также на проспектах Победы и Мира.
- График работы остается плотным. При благоприятных погодных условиях на следующей неделе мы проведём работы на ул. Западной и в районе Грушевого сада, - сообщил заместитель начальника управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Нечепуренко.
Отметим, состояние улично-дорожной сети островной столицы и ее своевременный ремонт входят в число приоритетных задач администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. На особом контроле работу в этом направлении держит региональное правительство и губернатор Валерий Лимаренко.
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