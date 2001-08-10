Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июля 2026
Сейчас 19:18
78,48|89,60
Участковые совместно с представителями городской администрации рейды против нарушителей тишины
16:53, | Новости общества Сахалина и Курил

Участковые совместно с представителями городской администрации рейды против нарушителей тишины

Участковые совместно с представителями городской администрации рейды против нарушителей тишины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В целях обеспечения общественного порядка и соблюдения Закона Сахалинской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Сахалинской области» сотрудники УМВД России «Южно-Сахалинск», а именно участковые уполномоченные полиции, совместно с представителями городской администрации провели целенаправленное рейдовое мероприятие. 

 Особое внимание было уделено территории парковки торгового комплекса «Панорама-Гамма», которая в ночное время суток традиционно становится местом неформальных встреч автомобилистов. К сожалению, такие собрания нередко сопровождаются шумом, создающим дискомфорт для жителей близлежащих домов и нарушающим установленные законодательством нормы тишины и покоя.

 В ходе рейда жителям и водителям были подробно разъяснены положения Закона Сахалинской области, касающиеся соблюдения тишины в ночное время, а также административная ответственность, предусмотренная за его несоблюдение.

Рейды будут продолжены и расширены, в том числе с привлечением сотрудников управления Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области, для комплексного контроля за ситуацией и обеспечения безопасности дорожного движения.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?