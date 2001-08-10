Участковые совместно с представителями городской администрации рейды против нарушителей тишины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В целях обеспечения общественного порядка и соблюдения Закона Сахалинской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Сахалинской области» сотрудники УМВД России «Южно-Сахалинск», а именно участковые уполномоченные полиции, совместно с представителями городской администрации провели целенаправленное рейдовое мероприятие.
Особое внимание было уделено территории парковки торгового комплекса «Панорама-Гамма», которая в ночное время суток традиционно становится местом неформальных встреч автомобилистов. К сожалению, такие собрания нередко сопровождаются шумом, создающим дискомфорт для жителей близлежащих домов и нарушающим установленные законодательством нормы тишины и покоя.
В ходе рейда жителям и водителям были подробно разъяснены положения Закона Сахалинской области, касающиеся соблюдения тишины в ночное время, а также административная ответственность, предусмотренная за его несоблюдение.
Рейды будут продолжены и расширены, в том числе с привлечением сотрудников управления Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области, для комплексного контроля за ситуацией и обеспечения безопасности дорожного движения.
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