В Корсаковском районе задержаны за браконьерство: сотни лососёв изъяты в рамках «Путина 2026»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Отдела МВД России «Корсаковский» во взаимодействии с отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Корсаковскому району проведены рейдовые мероприятия в селе Охотском Корсаковского района. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина 2026», направленного на пресечение незаконной добычи (вылова) ВБР, 20 августа выявлено четыре факта браконьерства.

Так, в ходе рейда в районе села Охотского был остановлен кроссовер. При осмотре транспортного средства в его багажном отделении обнаружены 32 особи рыб лососевых пород, а также орудия лова, что указывало на их незаконное происхождение.

На том же участке правоохранителями задержан внедорожник под управлением гражданина 1984 года рождения. В ходе досмотра изъяты около 20 особей рыбы лососевых пород, а также орудия незаконного лова, резиновая лодка и забродный костюм.

Позже сотрудниками полиции был остановлен микроавтобус. В ходе его осмотра обнаружено 25 особей рыбы лососевых пород, лодка и рыболовная сеть, что также свидетельствовало о противоправном вылове.

Также был остановлен ещё один внедорожник, которым управлял гражданин 1965 года рождения. У указанного гражданина изъято около 40 особей рыбы лососевых пород, лодка и орудия незаконного лова (рыболовные сети).

По всем выявленным фактам Отдел МВД России «Корсаковский» проводит проверку. Устанавливается точная видовая принадлежность изъятых водных биологических ресурсов и сумма причинённого ущерба государству. По завершении проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.