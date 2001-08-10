В Корсакове направлено в суд дело о незаконной добыче трепанга на 3,6 млн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Корсаковская городская прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу против трёх жителей Сахалинской области. Их обвиняют в незаконной добыче водных биологических ресурсов.
По версии следствия, в июне 2026 года обвиняемые с помощью моторной лодки и водолазного оборудования незаконно добыли в акватории залива Анива Корсаковского района 2,6 тысячи единиц трепанга дальневосточного. Размер ущерба превысил 3,6 миллиона рублей.
Чтобы возместить ущерб, на снаряжение и орудия вылова наложили арест. Уголовное дело направили в Корсаковский городской суд для рассмотрения по существу, рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.
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