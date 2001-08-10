Маломобильных сахалинцев познакомили с историей родного края

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездную экскурсию для маломобильных граждан старшего возраста организовала Сахалинская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Тарасова 15 сентября. Мероприятие прошло в рамках проекта «Исследуя Сахалин» и стало возможным благодаря специализированному автомобилю библиотеки – он обеспечил доступность и комфорт в пути.

Маршрут продумали с учётом потребностей аудитории 60+. Первой остановкой стала Площадь Славы – участники возложили цветы к мемориалу и почтили память советских солдат. Затем группа направилась в микрорайон Лиственничное. В сопровождении волонтёра культуры Ирины Кокориной и библиотекаря Софьи Кухаревой гости прогулялись по аллее адмирала Фёдора Ушакова, посетили целебный родник и часовню.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, для многих участников такие поездки – не просто досуг, а возможность выйти за пределы привычного круга и почувствовать себя частью культурной жизни региона. Специально оборудованный автомобиль позволяет библиотеке делать культуру доступной для тех, кто ограничен в передвижении. Участники поблагодарили организаторов за заботу и внимание. Проект «Исследуя Сахалин» продолжает развиваться и предлагает новые форматы для разных категорий жителей.