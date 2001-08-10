На Сахалине женщина ударила полицейского ногой в грудь, защищая пьяного водителя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Углегорский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 42-летней местной жительницы. Её подозревают по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
По версии следствия, 11 сентября 2026 года ночью в районе одного из домов по улице Победы в Углегорске сотрудники Госавтоинспекции патрулировали маршрут. Они остановили автомобиль под управлением пьяного водителя. Во время составления протокола пассажирка машины, недовольная видеофиксацией, толкнула одного инспектора, нанесла ему не менее двух ударов по рукам, затем толкала второго полицейского и пыталась ударить его по лицу. Она также пыталась нанести удары третьему сотруднику, но её действия пресекли.
Уже в служебном автомобиле фигурантка в присутствии знакомого и полицейского оскорбила другого сотрудника грубой нецензурной бранью и высказала угрозу насилия, которую тот воспринял как реальную. Кроме того, она ударила ещё одного полицейского ногой в грудь, причинив физическую боль, рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области.
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