Директора предприятия в Анивском районе оштрафовали за приём на работу бывшего полицейского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Анивского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что директор организации, работающей в Южно-Сахалинске, заключил трудовой договор с бывшим сотрудником ОМВД России «Анивский». При этом уведомление о его трудоустройстве предыдущему работодателю в установленный десятидневный срок он не направил.

В отношении руководителя предприятия возбудили дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ. Мировой судья судебного участка №30 привлёк директора к ответственности в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, по результатам рассмотрения представления прокуратуры ответственное должностное лицо организации привлекли к дисциплинарной ответственности. Ведомство напоминает: при приёме на работу бывших государственных и муниципальных служащих работодатель обязан в десятидневный срок уведомить их прежнего нанимателя. Несоблюдение этого правила влечёт административную ответственность.