Тихоокеанское
информационное агентство
17 Сентября 2026
Сейчас 10:12
84,17|97,13
В Южно-Сахалинске ограничат въезд на площадку исторического парка "Россия – моя история"
09:02, | Новости общества Сахалина и Курил

Японию в августе посетили рекордное число россиян

Японию в августе посетили рекордное число россиян

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В августе Японию посетили 14,4 тысячи россиян – это рекорд для данного месяца. Показатель вырос на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Японской национальной туристической организации, пишет ТАСС.

Как поясняют в материалах организации, несмотря на влияние санкций из-за ситуации на Украине, число туристов из России достигло рекордного уровня для августа благодаря диверсификации стыковочных рейсов.

За восемь месяцев 2026 года Японию посетили 131,9 тысячи россиян – на 22,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

При этом общий турпоток в Японию в августе составил 3,09 миллиона человек, что на 9,6% меньше по сравнению с прошлым годом.

Рост числа российских туристов связан с появлением новых стыковочных маршрутов. Несмотря на ограничения, интерес к поездкам в Японию у россиян сохраняется.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?