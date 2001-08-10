Японию в августе посетили рекордное число россиян

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В августе Японию посетили 14,4 тысячи россиян – это рекорд для данного месяца. Показатель вырос на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Японской национальной туристической организации, пишет ТАСС.

Как поясняют в материалах организации, несмотря на влияние санкций из-за ситуации на Украине, число туристов из России достигло рекордного уровня для августа благодаря диверсификации стыковочных рейсов.

За восемь месяцев 2026 года Японию посетили 131,9 тысячи россиян – на 22,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

При этом общий турпоток в Японию в августе составил 3,09 миллиона человек, что на 9,6% меньше по сравнению с прошлым годом.

Рост числа российских туристов связан с появлением новых стыковочных маршрутов. Несмотря на ограничения, интерес к поездкам в Японию у россиян сохраняется.