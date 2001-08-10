На Сахалине росгвардейцы изъяли 18 единиц оружия за неделю
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Сахалинской области продолжают контролировать соблюдение владельцами гражданского оружия требований законодательства. За минувшую неделю росгвардейцы провели 73 проверки и выявили шесть нарушений правил оборота оружия.
Нарушителей привлекли к административной ответственности, оружие временно изъяли и поместили на хранение, разрешения аннулировали. В Южно-Сахалинске меры приняли в отношении четырёх владельцев гладкоствольных ружей – у них отсутствовали действующие медицинские заключения. В Корсакове изъяли одну единицу оружия у владельца, не прошедшего проверку знания правил безопасного обращения. В Невельске ещё одно гладкоствольное ружьё изъяли за нарушение сроков продления разрешительных документов.
Всего за неделю сотрудники ведомства изъяли 18 единиц огнестрельного оружия и 62 патрона. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Управления Росгвардии по Сахалинской области, принятые меры направлены на обеспечение безопасности и соблюдение закона.
За отчётный период в подразделения лицензионно-разрешительной работы поступило 149 заявлений от граждан и организаций. С учётом ранее поступивших обращений специалисты рассмотрели 166 заявлений.
Росгвардия напоминает владельцам оружия: при утрате или хищении нужно незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в подразделение ведомства. Своевременное обращение помогает предотвратить противоправное использование оружия.
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