В Охе осудили мастера, отправившего слесаря в тепловую камеру с кипятком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мировой судья судебного участка №10 Охинского района вынес приговор 38-летнему жителю Охи. Его признали виновным в нарушении требований охраны труда, в результате чего работник получил тяжкий вред здоровью.

Суд установил, что в феврале 2026 года днём осуждённый, будучи мастером теплоснабжающей организации, в нарушение законодательства об охране труда дал указание слесарю по ремонту и обслуживанию сетей спуститься в тепловую камеру для обследования на предмет аварийности. При спуске потерпевший не удержался на лестнице и упал в заполненную горячей водой камеру. Он получил многочисленные ожоги поверхности тела, повлёкшие тяжкий вред здоровью.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя и смягчающие обстоятельства – признание вины, незамедлительное оказание помощи потерпевшему, наличие на иждивении малолетних детей – назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, приговор вступил в законную силу. Ведомство напоминает работодателям о строгом соблюдении требований охраны труда.