В Охе осудили мастера, отправившего слесаря в тепловую камеру с кипятком
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мировой судья судебного участка №10 Охинского района вынес приговор 38-летнему жителю Охи. Его признали виновным в нарушении требований охраны труда, в результате чего работник получил тяжкий вред здоровью.
Суд установил, что в феврале 2026 года днём осуждённый, будучи мастером теплоснабжающей организации, в нарушение законодательства об охране труда дал указание слесарю по ремонту и обслуживанию сетей спуститься в тепловую камеру для обследования на предмет аварийности. При спуске потерпевший не удержался на лестнице и упал в заполненную горячей водой камеру. Он получил многочисленные ожоги поверхности тела, повлёкшие тяжкий вред здоровью.
Суд, учитывая позицию государственного обвинителя и смягчающие обстоятельства – признание вины, незамедлительное оказание помощи потерпевшему, наличие на иждивении малолетних детей – назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, приговор вступил в законную силу. Ведомство напоминает работодателям о строгом соблюдении требований охраны труда.
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