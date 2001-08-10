Госавтоинспекция пресекла 152 нарушения ПДД за сутки на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки, 16 сентября 2026 года, на дорогах Сахалинской области не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 152 нарушения ПДД.
Инспекторы задержали и отстранили от управления шесть водителей в состоянии опьянения, а также восемь автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.
К административной ответственности привлекли трёх водителей незарегистрированных машин, 12 – с тонировкой, двоих – за нарушение требований знаков и правил стоянки, троих – за выезд на встречную полосу, восемь – за нарушение правил перевозки детей, четверых – за технические неисправности (глушитель). Оформили 48 материалов на должников по штрафам.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, семь автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 2091 нарушение ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
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