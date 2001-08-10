Тихоокеанское
информационное агентство
17 Сентября 2026
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10:12, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Госавтоинспекция пресекла 152 нарушения ПДД за сутки на Сахалине

Госавтоинспекция пресекла 152 нарушения ПДД за сутки на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 16 сентября 2026 года, на дорогах Сахалинской области не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 152 нарушения ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления шесть водителей в состоянии опьянения, а также восемь автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли трёх водителей незарегистрированных машин, 12 – с тонировкой, двоих – за нарушение требований знаков и правил стоянки, троих – за выезд на встречную полосу, восемь – за нарушение правил перевозки детей, четверых – за технические неисправности (глушитель). Оформили 48 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, семь автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 2091 нарушение ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

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