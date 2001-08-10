Тихоокеанское
информационное агентство
16 Сентября 2026
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В Южно-Сахалинске ограничат въезд на площадку исторического парка "Россия – моя история"
16:32, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске ограничат въезд на площадку исторического парка "Россия – моя история"

В Южно-Сахалинске ограничат въезд на площадку исторического парка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 18.00 16 сентября до 15.00 17 сентября в связи с подготовкой и проведением мероприятия будет закрыт въезд на парковочную площадку перед историческим парком «Россия – моя история». Также на данной территории будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

Просим водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

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