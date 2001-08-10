Сахалинские студентки техникума сервиса изучили семь танцевальных стилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередное тематическое занятие в рамках проекта «Найди себя» прошло в главной областной библиотеке 9 октября. Встреча была посвящена современным танцевальным стилям и собрала студенток Сахалинского техникума сервиса, обучающихся по направлению «Туризм и гостеприимство».

Ведущей встречи выступила специалист молодёжного центра «Универсалка», танцовщица и участница студии «Аритмия» Сахалинской филармонии, обладательница гран-при и лауреат конкурсов «Сахалинская студенческая весна», «Российская студенческая весна», «Талант», «Заяви о себе», «Декабрьские вечера» Дарья Бочарова.

В теоретической части участницы познакомились с историей и отличительными особенностями семи танцевальных направлений: хип-хопа, брейк-данса, афро, вога, электро, джаз-фанка и контемпорари. Лектор рассказала о происхождении каждого стиля, его культурном контексте и ключевых элементах.

Практическая часть стала для студенток настоящим открытием: под руководством ведущей они освоили базовые движения каждого из изученных стилей – от кача и крис-кросса в хип-хопе до волн и рондов в контемпорари. Завершилось занятие интерактивным обсуждением, в ходе которого участницы поделились впечатлениями и выбрали наиболее близкий им стиль.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, проект «Найди себя» направлен на содействие женщинам в осознанном построении жизненных целей, раскрытии личностного потенциала и расширении представлений о собственных возможностях. Его концепция предполагает цикл тематических встреч, каждая из которых посвящена новой сфере развития – образовательной, творческой или мотивационной.

Дарья Бочарова, обращаясь к участницам, отметила: «Найти себя – это не обязательно сразу выбрать одну сферу на всю жизнь. Часто это значит сделать первый шаг, попробовать новое, увидеть свои сильные стороны и поверить в собственные возможности». Следующие тематические встречи посвятят новым сферам профессионального и личностного развития. Информацию о датах и темах занятий разместят дополнительно.