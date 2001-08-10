В Корсакове 17-летний водитель мотобайка проехал на красный и столкнулся с автомобилем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 октября 2026 года в 19:46 в районе дома №1 по улице Вокзальной в Корсакове произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 17-летний водитель, не имея права на управление, вёл мотобайк «Regal Moto». Двигаясь на запрещающий – красный – сигнал светофора, он не предоставил право проезда автомобилю Toyota Corolla Fielder под управлением 52-летнего водителя и столкнулся с ним.

В результате ДТП водитель и 15-летний пассажир мототранспорта получили телесные повреждения.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает: управление транспортом без прав и проезд на красный сигнал запрещены и могут привести к тяжёлым последствиям.