В Южно-Сахалинске при обустройстве площадки у Восточной гимназии повредили кабельную линию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с аварией на сетях отсутствует электроснабжение на улице Сахалинской, 100. При проведении земляных работ по обустройству новой площадки для высадки детей у Восточной гимназии была повреждена скрытая кабельная линия.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, вчера для удобства жителей – понимая, что в выходной многие находятся дома – свет восстановили по временной схеме. Сегодня бригадам требуется дополнительное время, чтобы завершить финальное техническое восстановление и перевести дом на основную линию. Ограничения продлятся ориентировочно до 17:00.

Энергетики делают всё возможное, чтобы завершить ремонт как можно скорее и при первой возможности вернуть электроснабжение в квартиры. Телефоны диспетчерской «Электросервиса»: 23-66-46, 23-63-84 (доб. 419).