За выходные на Сахалине задержали 28 нетрезвых водителей и 43 – без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 480 нарушений ПДД. Инспекторы задержали и отстранили от управления 28 водителей в состоянии опьянения, а также 43 автомобилиста без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли семь водителей незарегистрированных машин, 46 – с тонировкой, шестерых – за нарушение требований знаков и правил стоянки, восьмерых – за выезд на встречную полосу, 11 – за технические неисправности (глушитель), шестерых – за нарушение правил перевозки детей, двоих – за непредоставление преимущества пешеходу. Оформили 142 материала на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, 33 автомобиля поместили на специализированную стоянку. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.