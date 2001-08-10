Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Музей книги Чехова приглашает на выставку «Северный рай». Экспозицию организовали в рамках регионального проекта культуры «Художники Сахалинской области», инициированного губернатором Валерием Лимаренко.

В арт-пространстве «РОСТ» представят творчество его резидентов – члена Союза художников России Константина Колупаева и его супруги, сахалинской художницы Екатерины Флоринской. Творческая пара предлагает поразмышлять о северном рае как о противоречивом понятии, а также о человеческом счастье в простых вещах.

Как рассказали ТИА «Острова» в музее книги Чехова, открытие выставки состоится 9 октября в 18:00. Экспозиция будет работать до 13 декабря. Приглашаются все желающие.