Тихоокеанское
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17:37, | Новости культуры Сахалина и Курил

Музей книги Чехова приглашает на выставку "Северный рай"

Музей книги Чехова приглашает на выставку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Музей книги Чехова приглашает на выставку «Северный рай». Экспозицию организовали в рамках регионального проекта культуры «Художники Сахалинской области», инициированного губернатором Валерием Лимаренко.

В арт-пространстве «РОСТ» представят творчество его резидентов – члена Союза художников России Константина Колупаева и его супруги, сахалинской художницы Екатерины Флоринской. Творческая пара предлагает поразмышлять о северном рае как о противоречивом понятии, а также о человеческом счастье в простых вещах.

Как рассказали ТИА «Острова» в музее книги Чехова, открытие выставки состоится 9 октября в 18:00. Экспозиция будет работать до 13 декабря. Приглашаются все желающие.

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