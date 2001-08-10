Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охинском районе полиция выявила незаконную рубку хвойных пород в особо крупном размере. Фигурантом стал 40-летний индивидуальный предприниматель, работающий в лесозаготовительной сфере.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, факт установили сотрудники отдела по противодействию преступлениям в лесопромышленном и рыбопромышленном комплексах совместно со специалистами ГКУ "Сахалинские лесничества".

По данным ведомства, не позднее 1 октября 2026 года бизнесмен вместе с неустановленными лицами без разрешительных документов вырубил до степени прекращения роста 46 деревьев лиственницы Курильской и одну ель Аянскую. Участок находится в квартале № 391, выделах 37 и 38 Охинского участкового лесничества. Ущерб агентству охотничьего и лесничего хозяйства региона оценили в 2 508 787 рублей.

Для рубки фигурант использовал собственный трелевочник с гидравлической стрелой и грейфером на базе "ЗИЛ-131". Древесину он обрабатывал на лесопилке знакомого, который не знал о противоправной деятельности, и продавал жителям Охинского района.

Следственный отдел ОМВД России по Охинскому району возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Технику изъяли и арестовали. Расследование продолжается, санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.