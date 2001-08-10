Бригады "Сахалинэнерго" переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО «Сахалинэнерго» перевело в режим повышенной готовности 34 аварийно-восстановительные и оперативно выездные бригады. Это связано с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями: в южных и центральных районах Сахалина ожидаются сильные осадки (дождь и мокрый снег), гололёдные образования на проводах ЛЭП; в прибрежных районах прогнозируется ветер со скоростью 17–22 м/с.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе «Сахалинэнерго», энергокомпания согласовала с органами местного самоуправления, а также с органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципальных образований порядок взаимодействия при ликвидации последствий стихии. На период прохождения циклона организовано круглосуточное дежурство руководящего состава.
Узнать о плановых и неплановых работах на ЛЭП можно на сайте филиала «Распределительные сети». Там же можно оставить заявку о нарушении электроснабжения или отправить на номер +7-903-767-60-16 сообщение с данными: населённый пункт, улица, номер дома, характер повреждения. Например: Южно-Сахалинск, Ленина, 105, нет света. Обращение поступит оператору, и он включит адрес в график ремонтных работ. Ответ должен поступить в течение 30 минут.
На снимке – бригады Южно-Сахалинского сетевого района и Восточного базового сетевого района. В тот день они проделали большой объём работ по ликвидации последствий последнего циклона: восстанавливали линию электропередачи напряжением 35 кВ на сложном, труднодоступном участке. После продолжительного спуска с горного склона они ненадолго остановились у Клоковского водопада – чтобы немного отдохнуть и восстановить силы.
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