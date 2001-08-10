Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошли чемпионат и первенство Сахалинской области, а также региональные соревнования по каратэ, посвящённые Дню народного единства.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, в течение двух дней за награды турнира боролись более 500 участников из Южно-Сахалинска, Невельска, Холмска и Южно-Курильска.

Заместитель министра спорта региона Станислав Тюрин напутствовал участников: «Друзья, сегодня у вас очередной этап проверки на силу и прочность. Хочу пожелать вам честных, зрелищных поединков и красивых побед! Помните, что сегодня среди вас стоят будущие участники Олимпийских игр. У вас есть все шансы, чтобы достичь самых высоких вершин в спорте благодаря вашей дисциплине, трудолюбию и, конечно же, профессиональному тренерскому составу, который ежедневно вкладывает в вас свой колоссальный опыт. Всем удачи и пусть победит сильнейший!»

Поединки проводились по актуальным правилам: арбитры оценивают скорость и технику выполнения приёмов. Удар рукой приносит бойцу один балл, удар ногой в корпус – два балла, а удар ногой в голову и добивание упавшего соперника оцениваются в три балла.

Главный судья соревнований Александр Рим отметил: «Чемпионат и первенство Сахалинской области являются отборочными соревнованиями, по итогам которых спортсмены, занявшие первые и вторые места, отправятся на чемпионат и первенство России. Первенство страны пройдёт в конце ноября, а чемпионат запланирован на август 2027 года. Также отмечу важное нововведение: каратэ является бесконтактным видом спорта, но с 2026 года у нас ввели специальные шлемы, благодаря которым для детей до 12 лет разрешено лёгкое касание головы рукой и ногой».