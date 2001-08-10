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10:44, | Новости общества Сахалина и Курил

Спецслужбы обезвредили условного террориста в спортшколе "Кристалл" в Южно-Сахалинске

Спецслужбы обезвредили условного террориста в спортшколе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершились межведомственные антитеррористические учения под руководством оперативного штаба в Сахалинской области. К отработке практических задач привлекались силы областных управлений ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН, а также представители региональных органов власти.

По замыслу учений, вооружённый злоумышленник проник в здание спортивной школы «Кристалл» и, находясь в одном из помещений, удерживал в заложниках трёх человек.

На первом этапе практически отработали алгоритмы реагирования оперативных служб и правоохранительных органов на информацию об угрозе террористического акта: провели экстренный сбор личного состава, проверили готовность каждого ведомства действовать по предназначению.

Ключевым этапом учений стала отработка контртеррористической операции. Силы спецподразделений ФСБ и Росгвардии провели успешную операцию по блокированию условного террориста в здании и его обезвреживанию.

Действия ведомств, задействованных в антитеррористических учениях, получили положительную оценку руководства оперативного штаба. Поставленные задачи выполнены в полном объёме. Учения направлены на отработку слаженности работы всех взаимодействующих ведомств и повышение уровня готовности к действиям в условиях реальных террористических угроз.

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