Спецслужбы обезвредили условного террориста в спортшколе "Кристалл" в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершились межведомственные антитеррористические учения под руководством оперативного штаба в Сахалинской области. К отработке практических задач привлекались силы областных управлений ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН, а также представители региональных органов власти.
По замыслу учений, вооружённый злоумышленник проник в здание спортивной школы «Кристалл» и, находясь в одном из помещений, удерживал в заложниках трёх человек.
На первом этапе практически отработали алгоритмы реагирования оперативных служб и правоохранительных органов на информацию об угрозе террористического акта: провели экстренный сбор личного состава, проверили готовность каждого ведомства действовать по предназначению.
Ключевым этапом учений стала отработка контртеррористической операции. Силы спецподразделений ФСБ и Росгвардии провели успешную операцию по блокированию условного террориста в здании и его обезвреживанию.
Действия ведомств, задействованных в антитеррористических учениях, получили положительную оценку руководства оперативного штаба. Поставленные задачи выполнены в полном объёме. Учения направлены на отработку слаженности работы всех взаимодействующих ведомств и повышение уровня готовности к действиям в условиях реальных террористических угроз.
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