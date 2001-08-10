Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела 58-летнего мужчины – по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 11 ноября 2026 года 43-летняя обвиняемая и трое её знакомых мужчин находились в одной из квартир по улице Комсомольской в Холмске, где распивали спиртные напитки. В ходе застолья между женщиной и одним из мужчин возник конфликт: мужчина грубо высказался в её адрес. Обидевшись, фигурантка взяла нож и нанесла им не менее трёх ударов в область головы и шеи потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, благодаря грамотно проведённым следственным и оперативно-разыскным мероприятиям лицо, причастное к преступлению, установили и задержали следователи СК при содействии сотрудников уголовного розыска ОМВД России «Холмский» в кратчайшие сроки.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.