На Сахалине автоинспекторы за выходные задержали 27 пьяных водителей и 38 – без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 23, 24 и 25 октября на Сахалине зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресекли 372 нарушения ПДД РФ.

Как сообщили ТИА "Острова" в управлении ГИБДД по Сахалинской области, задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 27 водителей, находившихся за рулём в состоянии опьянения. Кроме того, задержаны 38 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишены такого права по решению суда.

Также привлечены к административной ответственности:

31 водитель - за управление транспортными средствами с "тонировкой" на стёклах;

8 водителей - за управление транспортным средством при наличии технических неисправностей (каркасные сетки, глушители);

5 водителей - за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства;

11 водителей - за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке;

4 водителя - за выезд на полосу встречного движения;

1 водитель - за управление транспортным средством без государственного регистрационного знака;

4 водителя - за нарушение требований к перевозке пассажиров;

1 пешеход - за нарушение правил дорожного движения;

3 водителя - за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Составлено 22 административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 25 автомобилей.