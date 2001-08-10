На Сахалине автоинспекторы за выходные задержали 27 пьяных водителей и 38 – без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За 23, 24 и 25 октября на Сахалине зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресекли 372 нарушения ПДД РФ.
Как сообщили ТИА "Острова" в управлении ГИБДД по Сахалинской области, задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 27 водителей, находившихся за рулём в состоянии опьянения. Кроме того, задержаны 38 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишены такого права по решению суда.
Также привлечены к административной ответственности:
31 водитель - за управление транспортными средствами с "тонировкой" на стёклах;
8 водителей - за управление транспортным средством при наличии технических неисправностей (каркасные сетки, глушители);
5 водителей - за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства;
11 водителей - за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке;
4 водителя - за выезд на полосу встречного движения;
1 водитель - за управление транспортным средством без государственного регистрационного знака;
4 водителя - за нарушение требований к перевозке пассажиров;
1 пешеход - за нарушение правил дорожного движения;
3 водителя - за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
Составлено 22 административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированную стоянку 25 автомобилей.
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