На Сахалине и Курилах завершается благоустройство общественных пространств
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области на завершающую стадию вышли работы по благоустройству общественных пространств, победивших во Всероссийском онлайн-голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году в регионе появится 36 новых территорий, из них 28 выбрали сами жители. Работы полностью завершены в 11 районах, в остальных они в высокой степени готовности.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, в Анивском районе благоустроили ярмарочную площадь в селе Новотроицкое и пешеходную зону по улице Ленина в Аниве. Там уложили брусчатку, установили бортовые камни, скамейки, урны и декоративные фонари. Весной планируют высадить цветы и установить камеры видеонаблюдения. Жительница Анивы Екатерина Воронцова отметила: «Идёшь по улице Ленина – и душа радуется: новый ровный асфальт, аккуратные бордюры, не то что раньше. Получилось полноценное место для прогулок. Отдельное спасибо за скамейки и фонари. Теперь в Аниве есть своя красивая пешеходная улица, по которой не стыдно гостей провести».
В Северо-Курильске завершили второй этап обустройства стелы на въезде в город. Там снесли старую конструкцию и установили новую бетонную, благоустроили и озеленили территорию, обустроили тротуары и площадки, уложили бортовые камни и асфальт, установили дорожные знаки и разметку. В 2027 году работу продолжат. В Александровск-Сахалинском благоустроили место для культурно-массовых мероприятий на улице Дзержинского near гостиницы «Три брата».
Финальные штрихи осталось выполнить в Макаровском и Тымовском районах. В Тымовском завершают установку видеокамер в парке имени Грищенко, в Макарове в сквере адмирала Макарова осталось уложить резиновое покрытие под детскими горками, установить фонари и видеокамеры.
Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов отметил: «Сахалинская область демонстрирует отличный пример системной работы: мы не просто создаём красивые аллеи и скверы, мы формируем современную, безопасную и всесезонную среду. Уверен, что созданные пространства станут новыми точками притяжения и настоящей визитной карточкой островного региона».
Реализация нацпроекта продолжится в следующем году. В ходе голосования с 21 апреля по 12 июня сахалинцы и курильчане уже определили территории для благоустройства. Всего с 2019 года в рамках нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Инфраструктура для жизни» на Сахалине и Курилах обновили более 200 общественных пространств.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:00 Сегодня На Сахалине после проверки прокуратуры в село вернулась качественная связь
10:21 Сегодня С начала года сахалинские работодатели заявили более 31 тысячи вакансий
09:01 Сегодня В России предложили не наказывать сурово медиков и отказаться от термина "врачебная ошибка"
09:36 Сегодня Землетрясение магнитудой 4,4 произошло юго-восточнее Симушира
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:03 16 Октября В Южно-Сахалинске начались чемпионат и первенство области по самбо
15:43 16 Октября У Северо-Курильска зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3
08:01 16 Октября У жителя Южно-Сахалинска изъяли 50 пакетов с гашишным маслом
16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
14:50 25 Сентября Жительница Углегорска стала жертвой киберпреступников
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
Выбор редакции
- 13:19 Сегодня На Сахалине и Курилах завершается благоустройство общественных пространств
- 10:21 Сегодня С начала года сахалинские работодатели заявили более 31 тысячи вакансий
- 15:36 Вчера Жителей Южно-Сахалинска приглашают на диспансеризацию
- 09:29 19 Октября Анивским школьникам показали как играть в гольф
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?