На Сахалине и Курилах завершается благоустройство общественных пространств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области на завершающую стадию вышли работы по благоустройству общественных пространств, победивших во Всероссийском онлайн-голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году в регионе появится 36 новых территорий, из них 28 выбрали сами жители. Работы полностью завершены в 11 районах, в остальных они в высокой степени готовности.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, в Анивском районе благоустроили ярмарочную площадь в селе Новотроицкое и пешеходную зону по улице Ленина в Аниве. Там уложили брусчатку, установили бортовые камни, скамейки, урны и декоративные фонари. Весной планируют высадить цветы и установить камеры видеонаблюдения. Жительница Анивы Екатерина Воронцова отметила: «Идёшь по улице Ленина – и душа радуется: новый ровный асфальт, аккуратные бордюры, не то что раньше. Получилось полноценное место для прогулок. Отдельное спасибо за скамейки и фонари. Теперь в Аниве есть своя красивая пешеходная улица, по которой не стыдно гостей провести».

В Северо-Курильске завершили второй этап обустройства стелы на въезде в город. Там снесли старую конструкцию и установили новую бетонную, благоустроили и озеленили территорию, обустроили тротуары и площадки, уложили бортовые камни и асфальт, установили дорожные знаки и разметку. В 2027 году работу продолжат. В Александровск-Сахалинском благоустроили место для культурно-массовых мероприятий на улице Дзержинского near гостиницы «Три брата».

Финальные штрихи осталось выполнить в Макаровском и Тымовском районах. В Тымовском завершают установку видеокамер в парке имени Грищенко, в Макарове в сквере адмирала Макарова осталось уложить резиновое покрытие под детскими горками, установить фонари и видеокамеры.

Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов отметил: «Сахалинская область демонстрирует отличный пример системной работы: мы не просто создаём красивые аллеи и скверы, мы формируем современную, безопасную и всесезонную среду. Уверен, что созданные пространства станут новыми точками притяжения и настоящей визитной карточкой островного региона».

Реализация нацпроекта продолжится в следующем году. В ходе голосования с 21 апреля по 12 июня сахалинцы и курильчане уже определили территории для благоустройства. Всего с 2019 года в рамках нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Инфраструктура для жизни» на Сахалине и Курилах обновили более 200 общественных пространств.