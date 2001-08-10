Жителей Южно-Сахалинска приглашают на диспансеризацию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Диспансеризация позволяет выявить факторы риска и принять меры по предотвращению развития хронических заболеваний. Своевременная диагностика – это возможность сохранить здоровье, качество жизни и активное долголетие. Чем раньше обнаружено заболевание, тем эффективнее лечение и ниже риск серьёзных осложнений.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, важная профилактическая работа по диспансеризации населения является ключевым элементом реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом Владимиром Путиным.
Диспансеризация включает осмотр, анкетирование, антропометрию и базовые скрининговые исследования, например анализы уровня холестерина и глюкозы в крови, флюорографию и другие. По их результатам, если необходимо, медики выдают направление на более углублённые обследования у узких специалистов.
Плановые медицинские осмотры рекомендовано проводить раз в три года для людей в возрасте от 18 до 40 лет, а после 40 лет – ежегодно.
Пройти диспансеризацию можно в поликлиниках городского округа и фельдшерско-акушерских пунктах. Запись ведётся по телефону единой сервисной службы 1-300, а также через портал «Госуслуги». Коллективы государственных учреждений города могут пройти диспансеризацию организованно. Для этого необходимо обратиться в департамент социальной политики по телефону 300-596 в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
С более подробной информацией о диспансеризации можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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