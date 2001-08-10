Анивским школьникам показали как играть в гольф

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Анивском районе развивают гольф. Восьмиклассники школы №2 попробовали себя в роли игроков – для них провели показательный урок на площадке в селе Воскресенском. Занятие провёл главный тренер сборной России по гольфу Игорь Ивашин.

Школьники учились правильно держать клюшку, рассчитывать силу удара и направлять мяч в цель. После освоения приёмов ребята сыграли мини-турнир, который организовали Ивашин и президент Федерации гольфа Сахалинской области Николай Аникеенко.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Анивского округа, гольф входит в программу Олимпийских игр с 2016 года. Федерация уделяет особое внимание школьному гольфу – для занятий используют безопасный инвентарь: пластиковые клюшки и мягкие мячи. В Южно-Сахалинске такой опыт уже есть: команда школы №9 ежегодно участвует во всероссийских соревнованиях.

Анивский район – единственная территория Сахалинской области, где создаются площадки для гольфа. В Воскресенском формируется спортивная локация, ещё один объект – гольф-поле в Мицулёвке. Поскольку крытого помещения пока нет, федерация планирует организовать занятия в школьных спортзалах, а с мая следующего года запустить полноценную секцию в районе.