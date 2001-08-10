За выходные автоинспекторы задержали на Сахалине 21 пьяного водителя и 27 – без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие дни, с 16 по 18 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно ДТП с пострадавшим.
Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 398 нарушений ПДД. Инспекторы задержали и отстранили от управления 21 водителя в состоянии опьянения, а также 27 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.
К административной ответственности привлекли 26 водителей с тонировкой, одного – за технические неисправности (глушитель), одного – за управление незарегистрированным транспортом, 10 – за выезд на встречную полосу. Оформили 67 материалов на должников по штрафам.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, 28 автомобилей поместили на специализированную стоянку. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
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