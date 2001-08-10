Тихоокеанское
информационное агентство
19 Октября 2026
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Сегодня на Сахалине перекроют участок дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск
09:40, | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня на Сахалине перекроют участок дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск

Сегодня на Сахалине перекроют участок дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 19 октября, с 16:30 до 17:00 на участке автомобильной дороги межмуниципального значения Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск с 298 по 299 км будет ограничено движение автотранспорта в связи с проведением взрывных работ на Солнцевском угольном разрезе, пишет astv.ru.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам, рассказали astv.ru в региональной автоинспекции.

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