Студенты Сахалинского техникума сервиса отшивают маскировочные костюмы для участников СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском техникуме сервиса набирает силу волонтёрское движение. Добровольцы помогают собирать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, навещают бойцов, проходящих лечение в военном госпитале, оказывают адресную поддержку пожилым людям и оперативно включаются в любую другую работу по запросу.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, руководитель волонтёрского центра Александр Алексеев отметил, что волонтёрские традиции в техникуме поддерживали всегда: студенты и педагоги регулярно откликались на благотворительные инициативы, выезжали на мероприятия и подключались к городским акциям. Два года назад движение оформилось официально и прошло регистрацию на федеральной платформе «Добро.рф».

Сегодня актив объединяет несколько десятков человек – в него входят представители практически всех учебных групп. На смену старшим, которые больше заняты практикой и работой, приходит новое поколение: в начале этого учебного года ряды волонтёров пополнили более двадцати первокурсников. Преподаватели отмечают, что работа добровольцев не затихает ни на день. Достаточно одного сообщения в общем чате, чтобы собрать команду для решения срочных задач – например, оперативно разгрузить партию гуманитарной помощи или подготовить груз к отправке. Студенты участвуют в экологических акциях по расчистке берегов, обновляют детские площадки, собирают корма и помогают в восстановлении вольеров приюта для животных «Кот и Пёс». В этом месяце, в канун 70-летия техникума, ребята навестили педагогов, которые долго работали в учреждении, и вручили им подарки.

Александр Алексеев рассказал: «Молодёжь идёт в волонтёрство по зову сердца. Иногда требуется помощь буквально пары человек, а выехать готовы больше десятка. Мы часто бываем в военном госпитале. К праздникам привозим нашим бойцам подарки и пироги. Большой вклад внесли ребята с ограниченными возможностями здоровья: они долго и кропотливо трудились над косметическим ремонтом помещений. Каждая такая поездка имеет большое значение. Военнослужащие встречают студентов с теплотой, общаются, рассказывают о себе. Для парней и девушек это настоящая сопричастность к общему делу».

В помощь бойцам активно вовлечены будущие мастера швейного дела. Студентки под руководством наставников отшивают для передовой тёплые кофты, нательное бельё и маскировочные костюмы, а для военного госпиталя создают мягкие фиксаторы рук и специализированную одежду для раненых с аппаратами Илизарова. Студентка Екатерина Масловец поделилась: «Бельё для госпиталя шить легко, а изделия посложнее, такие как маскировочные костюмы, требуют больше усилий. Но когда делаешь это ради участников СВО и вкладываешь частичку своей души, работа идёт быстрее. Бойцам всегда приятно получать вещи из дома, чувствовать, что о них заботятся. Я поступила на направление, к которому лежала душа, мне очень нравится учиться, и я рада, что могу приносить пользу. Мы шьём всей группой, общаемся и с девушками из параллели – делимся опытом и обсуждаем то, что сделали для наших защитников».

К поддержке военнослужащих активно подключаются будущие повара. К праздничным датам, а нередко и в обычные дни студенты техникума выпекают для военного госпиталя свежую домашнюю сдобу. Учащийся направления «Поварское и кондитерское дело» Аюр Дарижапов рассказал: «Ребятам в госпитале, например, очень нравятся наши осетинские пироги. Мы всегда с радостью печём их, чтобы порадовать бойцов, угостить их. Когда готовишь для наших защитников, испытываешь искреннее чувство гордости и тепла от понимания, что тоже вносишь свой вклад».

Активно участвуют в волонтёрской деятельности и студенты, обучающиеся парикмахерскому искусству. Помимо бойцов в военном госпитале, они бесплатно стригут на дому пожилых людей и принимают старшее поколение в учебных мастерских. Студентка Алиса Фёдорова считает: «Нам передают заявки, мы собираемся и по очереди выезжаем по адресам. На месте всегда уточняем пожелания: чаще всего бабушки просят сделать аккуратную короткую стрижку. Они остаются благодарны, и на душе от этого светло. Удивительно, насколько люди признательны, казалось бы, за такую простую вещь. Во время работы всегда завязываются душевные разговоры: пожилые люди рассказывают о своей молодости, о том, кем работали и чем занимались в жизни. Очень важно делать добрые дела и помогать окружающим».