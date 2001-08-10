Более 2100 нарушений зафиксировали за сутки камеры на дорогах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 14 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно ДТП с пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 116 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления четырёх водителей в состоянии опьянения, а также 12 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли четырёх водителей с тонировкой, одного – за технические неисправности (глушитель), одного – за непредоставление преимущества пешеходам, двоих – за нарушение правил перевозки пассажиров, одного – за управление незарегистрированным транспортом. Оформили 27 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, семь автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 2138 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.