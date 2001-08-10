Тихоокеанское
информационное агентство
15 Октября 2026
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Сахалинские автоинспекторы задержали злостных нарушителей ПДД
09:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Более 2100 нарушений зафиксировали за сутки камеры на дорогах Сахалина

Более 2100 нарушений зафиксировали за сутки камеры на дорогах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 14 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно ДТП с пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 116 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления четырёх водителей в состоянии опьянения, а также 12 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли четырёх водителей с тонировкой, одного – за технические неисправности (глушитель), одного – за непредоставление преимущества пешеходам, двоих – за нарушение правил перевозки пассажиров, одного – за управление незарегистрированным транспортом. Оформили 27 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, семь автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 2138 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

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