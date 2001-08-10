На улице Калинина в Аниве водитель иномарки сбил на пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 октября 2026 года в 20:59 в районе дома №53 по улице Калинина в городе Анива произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 36-летний водитель Toyota Town Ace Noah двигался в западном направлении и совершил наезд на 32-летнего женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП сахалинка получила травмы.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.