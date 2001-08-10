Водителям напомнили при какой температуре нужно ставить зимнюю резину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

© Сергей Бобылев/ ТАСС

Летнюю резину на автомобиле нужно менять на зимнюю, когда среднесуточная температура устойчиво опускается ниже плюс 5–7 градусов, не дожидаясь первого снега. Об этом сообщил руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков, рассказывает ТАСС.

Эксперт отметил, что смотреть нужно не на дневную, а именно на среднесуточную температуру. Как только она стабильно в течение нескольких дней держится ниже плюс 5–7 градусов, пора на шиномонтаж. Следить за среднесуточной температурой можно на сайте Гидрометцентра России, а также в онлайн-сервисах, где в подробном прогнозе отображается усреднённое значение за сутки, а не только дневной максимум.

По словам Ашуркова, холод сам по себе меняет свойства летней резины: она дубеет, становится жёстче и хуже держит дорогу. Это связано с составом. В зимней резине выше доля каучука и специальных смол, сохраняющих эластичность на морозе, тогда как летняя рассчитана на жару.

На практике это означает, что на задубевшей летней резине тормозной путь на холодном мокром асфальте увеличивается на 20–30%, а при утренней наледи машина может просто не вписаться в поворот или не остановиться перед пешеходным переходом. «Поэтому ждать снега бессмысленно и опасно», – подчеркнул Ашурков.

При этом автоэксперт предостерег от спешки: переобуваться стоит после нескольких дней устойчивого похолодания, а не после одного холодного утра.