Сахалинцев приглашают на декоративно-прикладную выставку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экспозиция «Без кота и жизнь не та!» открылась в главной островной библиотеке 13 октября. Она продолжает цикл выставок, посвящённых творчеству сахалинских рукодельниц.

Вниманию посетителей представлены 16 уникальных работ, выполненных в технике вышивки крестом. Тематический диапазон экспозиции охватывает всё разнообразие кошачьих образов: от трогательных домашних котят до величественных и опасных диких тигров. Каждое произведение – результат колоссального терпения и ювелирной точности: создание представленных полотен по сложным схемам потребовало от островных мастериц от нескольких месяцев до года кропотливого ежедневного труда.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, выставка призвана познакомить жителей и гостей региона с традициями и современными достижениями декоративно-прикладного искусства Сахалинской области, поддержать творческую активность островных рукодельниц и продемонстрировать широкой публике их мастерство и художественное видение.

Экспозиция расположена в стеклянной витрине у Центра мобильного библиотечного обслуживания и будет работать до 11 декабря. Вход свободный. Дополнительная информация по телефону: +7 (4242) 45-25-25.