Землетрясение магнитудой 5.0 произошло у Курильских островов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 октября 2026 года в 02:44 по сахалинскому времени сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр находился в 152 километрах к востоку от острова Матуа. Координаты очага – 48,3 градуса северной широты и 155,2 градуса восточной долготы, глубина залегания – 43 километра.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», данные об ощутимости толчка не поступали. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в Курильском регионе.