Жительница Южно-Сахалинска перевела мошенникам 14 500 рублей после взлома аккаунта знакомой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Органы внутренних дел зарегистрировали очередные факты киберпреступлений, связанных с неправомерным доступом к персональным данным и последующим мошенничеством.

В дежурную часть УМВД «Южно-Сахалинск» обратилась 33-летняя жительница Поронайска. Вечером 7 октября неизвестные получили неправомерный доступ к её аккаунту в одном из мессенджеров. Используя чужой профиль, хакеры разослали по всем номерам из контактной книги сообщения с просьбой одолжить денег. По данному факту дознаватели возбудили уголовное дело по части 2 статьи 272 УК РФ – неправомерный доступ к компьютерной информации. Сейчас устанавливают все обстоятельства.

Жертвой этой же схемы стала 29-летняя жительница Южно-Сахалинска. 8 октября она обратилась в полицию с заявлением о хищении денег. Накануне вечером ей в мессенджере пришло сообщение якобы от знакомой с просьбой срочно занять денег. Заявительница, не подозревая подвоха, перевела 14 500 рублей на указанный счёт. Лишь после операции она связалась с подругой и выяснила, что аккаунт взломали мошенники.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, по данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину.