Сахалинцам предлагают позаботиться о своём психологическом здоровье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция «Как сохранить психологическое здоровье и быть успешным во всём?» пройдёт в главной островной библиотеке 5 ноября в рамках проекта «Всей семьёй в библиотеку». Начало – в 18:00.

Экспертом встречи выступит член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и Ассоциации психологов Сахалинской области Ольга Локтева. В формате информационного урока она расскажет о психологическом здоровье, эмоциональном состоянии и навыках, которые помогают чувствовать себя устойчивее в современном мире.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, участникам объяснят, как сохранить внутреннюю опору, справляться со стрессом и эмоциональными нагрузками, при этом успевать жить, учиться, работать и строить отношения. Особое внимание уделят взаимодействию родителей и детей-подростков: как понимать друг друга, замечать эмоциональные изменения и поддерживать близкого человека.

Лекция будет полезна всем, кто хочет лучше понимать себя и близких, а также ищет практические инструменты для поддержания психологического равновесия. Встреча пройдёт в Информационном центре международного сотрудничества на втором этаже. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-28.