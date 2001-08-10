Сахалинцам предлагают позаботиться о своём психологическом здоровье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лекция «Как сохранить психологическое здоровье и быть успешным во всём?» пройдёт в главной островной библиотеке 5 ноября в рамках проекта «Всей семьёй в библиотеку». Начало – в 18:00.
Экспертом встречи выступит член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и Ассоциации психологов Сахалинской области Ольга Локтева. В формате информационного урока она расскажет о психологическом здоровье, эмоциональном состоянии и навыках, которые помогают чувствовать себя устойчивее в современном мире.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, участникам объяснят, как сохранить внутреннюю опору, справляться со стрессом и эмоциональными нагрузками, при этом успевать жить, учиться, работать и строить отношения. Особое внимание уделят взаимодействию родителей и детей-подростков: как понимать друг друга, замечать эмоциональные изменения и поддерживать близкого человека.
Лекция будет полезна всем, кто хочет лучше понимать себя и близких, а также ищет практические инструменты для поддержания психологического равновесия. Встреча пройдёт в Информационном центре международного сотрудничества на втором этаже. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-28.
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