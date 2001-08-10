Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки зафиксировали 23 ноября в 16:22 по сахалинскому времени.

Как сообщили ТИА "Острова" в Сахалинском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в точке с координатами 49,9 градуса северной широты и 158,0 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 34 километра.

Эпицентр располагался в 160 километрах юго-восточнее Северо-Курильска.

Данные об ощутимости толчков в населённых пунктах не поступали.