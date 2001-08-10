16:55, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки зафиксировали 23 ноября в 16:22 по сахалинскому времени.
Как сообщили ТИА "Острова" в Сахалинском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в точке с координатами 49,9 градуса северной широты и 158,0 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 34 километра.
Эпицентр располагался в 160 километрах юго-восточнее Северо-Курильска.
Данные об ощутимости толчков в населённых пунктах не поступали.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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