У Восточной гимназии в Южно-Сахалинске обустроили безопасную зону для высадки детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин оценил результаты благоустройства новой площадки для высадки детей у Восточной гимназии. Проект позволит сделать дорогу в школу безопаснее и снизить транспортную нагрузку на улицу Южно-Сахалинскую.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, в рабочем совещании приняли участие представители подрядчика, профильных департаментов, вице-мэры Андрей Ковальчук и Евгений Золотов, а также директор гимназии Анастасия Иванова. Проект реализовали по запросу родителей и педагогов при поддержке администрации города. Работы начались в начале октября, и сейчас объект полностью готов к эксплуатации.

Сергей Надсадин подчеркнул: «Раньше родители, подвозившие детей к гимназии, были вынуждены высаживать их в непосредственной близости от движущегося транспорта. Это создавало неудобства и дополнительные риски для школьников. Поэтому мы поддержали инициативу родителей и руководства гимназии обустроить безопасную зону для высадки детей. Теперь здесь есть специальная площадка. Благодарю подрядчика за оперативную реализацию проекта. В ближайшее время установим дополнительное освещение, а весной продолжим благоустройство территории».

Директор Восточной гимназии Анастасия Иванова отметила, что новая площадка уже позволила упорядочить движение транспорта возле образовательного учреждения и сделать путь школьников безопаснее: «Теперь родители заезжают в специальный карман для высадки детей. Ребёнок сразу выходит на тротуар и через калитку попадает на территорию гимназии. После этого автомобили могут беспрепятственно выехать на улицу Сахалинскую. Каждое утро я вижу положительные изменения: больше нет хаотичного движения, родители знают, куда подъехать, не совершают лишних маневров. А главное – детям стало гораздо безопаснее добираться до школы».

Положительные изменения оценили и сами школьники. Ученица гимназии Сумайя Сайдалиева поделилась: «Теперь, когда нас привозят родители, можно остановиться здесь и сразу пройти через ворота в гимназию. Раньше приходилось переходить дорогу, по которой ездят машины. А сейчас сделали удобный пешеходный переход».

В ходе совещания также обсудили дальнейшее развитие прилегающей территории. Мэр поручил профильным департаментам проработать вопросы благоустройства зелёной зоны: обустройство дорожек, высадку цветов, досев газонов и установку скамеек. Отдельное внимание уделили праздничному оформлению деревьев в зимний период. Световые инсталляции помогут создать уютную атмосферу на территории вблизи гимназии.