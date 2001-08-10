В Поронайске при пожаре погибли женщина и пятилетний ребёнок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области проводит проверку по факту обнаружения тел женщины и ребёнка при тушении пожара.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, 16 ноября 2026 года при тушении пожара в квартире жилого дома по улице Сахалинской в Поронайске обнаружили тела 30-летней женщины и 5-летнего ребёнка с признаками отравления угарным газом. Для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.

Следователям предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибших. По результатам проверки примут процессуальное решение.

В ведомстве отметили, что по каждому факту гибели людей при пожаре следственные органы устанавливают обстоятельства случившегося и причины возгораний. Как правило, пожары возникают в жилых домах и квартирах из-за грубого нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации домашних печей, отопительных приборов, перегрузки электросетей и человеческой неосторожности. Трагические последствия часто наступают при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания.

Следственное управление напоминает гражданам о необходимости строгого выполнения правил пожарной безопасности. Каждый должен быть уверен в безопасности своего дома, в исправности электропроводки, электро- и отопительных приборов.