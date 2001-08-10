На Сахалине в 2026 году обустроили 30 автобусных остановок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» новые остановки появились на отремонтированных участках проспекта Мира и трассы Южно-Сахалинск — Корсаков.

На проспекте Мира (1,2 км в северной части города) — 7 остановок: у травматологической поликлиники, улиц Строительной, Крайней и Украинской.

На Корсаковской трассе (5–13 км) — 11 остановок капитально отремонтировали и 12 новых построили у жилых комплексов. Остановки у «Солнечной поляны», ЖК «Зелёная планета», магазина «Орбита», «Сахавтодора», улицы Весёлой и ЖК «Горизонт» уже в схеме движения. В следующем году добавят ещё одну — у ресторана «Генерал».

На всех подходах к остановкам сделали тротуары с тактильными указателями, поставили современные павильоны и знаки. Работы идут в комплексе с освещением, ограждениями и переходами — для безопасности.

Также по просьбам жителей перенесли две остановки на дороге Южно-Сахалинск — Синегорск, а в сёлах Восток и Вахрушев поставили тёплые павильоны.