В Корсакове выпившая дама ударила ногой в колено полицейского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 22-летней девушки. Её подозревают по части 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, по версии следствия, 4 ноября 2026 года в отдел полиции Корсакова поступило сообщение от заявителя об угоне его автомобиля по адресу: село Троицкое Анивского района, улица Центральная. Два сотрудника полиции выехали на место происшествия, где обнаружили девушку в состоянии алкогольного опьянения.

Уже ночью 5 ноября 2026 года фигурантка, будучи недовольной законными действиями сотрудников полиции и понимая, что они являются представителями власти, умышленно поцарапала одного из них и пнула его в колено.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.