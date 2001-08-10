С начала года работу на Сахалине нашли 1 217 молодых специалистов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области создают условия, чтобы молодые специалисты оставались жить и работать в родном регионе. Этой задаче особое внимание уделяет губернатор Валерий Лимаренко. С начала 2026 года при поддержке Кадрового центра работу нашли 1217 сахалинцев и курильчан в возрасте до 35 лет.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, всего за помощью в трудоустройстве обратились 2646 молодых жителей региона. Они устроились воспитателями, культорганизаторами, медицинскими сёстрами, бухгалтерами, водителями, поварами, делопроизводителями, менеджерами, педагогами и инструкторами-методистами.

Среди трудоустроенных – 304 человека, которые впервые искали работу, в том числе 37 выпускников вузов и 128 выпускников колледжей. Число трудоустроенных выпускников высших учебных заведений выросло на 68% по сравнению с прошлым годом.

Сразу две выпускницы Сахалинского колледжа искусств нашли первую работу в родном Холмске. 19-летняя Ангелина Никитина и 22-летняя Екатерина Лыгина устроились культорганизаторами в кинодосуговый центр «Россия». Специалисты Холмского Кадрового центра помогли девушкам составить резюме, подобрали вакансии и организовали встречи с работодателем.

Ангелина Никитина рассказала: «Я только окончила колледж и ещё не знала, какие вакансии есть в нашем районе. В Кадровом центре мне сразу предложили подходящую работу и организовали встречу с директором. Всё произошло очень быстро, буквально за час. После собеседования я приняла решение и уже на следующий день вышла на работу».

Ещё одна выпускница, 20-летняя Анастасия Ушакова, начала карьеру в Макарове. После окончания Сахалинского государственного университета она обратилась в местный Кадровый центр. Специалисты разработали индивидуальный карьерный маршрут и организовали для девушки профтур в администрацию муниципального округа. Вскоре Анастасия получила первую постоянную работу – специалистом по организационному и документальному обеспечению в учреждении «Управление делами».

Директор Кадрового центра «Работа России» Сахалинской области Елена Савельева отметила: «С начала года специалисты Кадровых центров оказали 4738 профориентационных услуг – почти на 35% больше, чем годом ранее. Организовали 79 профтуров, чтобы молодые люди могли познакомиться с предприятиями и увидеть профессии на практике. Наша задача – помочь им найти подходящую работу и построить карьеру на родных островах».

Молодым соискателям также доступно бесплатное профессиональное обучение. За десять месяцев на него направили 189 человек. После подготовки 51 молодой специалист нашёл работу, ещё 15 сохранили рабочие места. Островитяне выбирали профессии электрогазосварщика, электромонтёра, оператора котельной, водителя, младшего воспитателя и оператора беспилотных авиационных систем.

Работа с молодёжью ведётся в том числе в рамках федерального проекта по профориентации и маршрутизации молодёжи национального проекта «Кадры», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Получить бесплатную помощь в поиске первой работы, выборе профессии и профессиональном обучении можно в любом филиале регионального Кадрового центра.