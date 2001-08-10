Тихоокеанское
информационное агентство
10 Ноября 2026
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Жительницу Томари будут судить за 13 ударов ножом сожителю
15:09, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительницу Томари будут судить за 13 ударов ножом сожителю

Жительницу Томари будут судить за 13 ударов ножом сожителю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Томаринского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 54-летней местной жительницы. Её обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, по версии следствия, вечером 24 августа 2026 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения находилась в квартире жилого дома в Томари. После словесной ссоры она нанесла кухонным ножом не менее 12 ударов в область головы, спины, грудной клетки, верхних и нижних конечностей мужчины, а затем ещё не менее одного удара в область передней поверхности грудной клетки слева. В результате преступных действий смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Предварительное расследование осуществлял Углегорский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в Углегорский городской суд (постоянное судебное присутствие в Томари) для рассмотрения по существу. За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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