Жительницу Томари будут судить за 13 ударов ножом сожителю
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Томаринского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 54-летней местной жительницы. Её обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.
Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, по версии следствия, вечером 24 августа 2026 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения находилась в квартире жилого дома в Томари. После словесной ссоры она нанесла кухонным ножом не менее 12 ударов в область головы, спины, грудной клетки, верхних и нижних конечностей мужчины, а затем ещё не менее одного удара в область передней поверхности грудной клетки слева. В результате преступных действий смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.
Предварительное расследование осуществлял Углегорский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в Углегорский городской суд (постоянное судебное присутствие в Томари) для рассмотрения по существу. За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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