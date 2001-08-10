Детский сад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области продолжается Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл». Мероприятие направлено на формирование культуры обращения с отходами и вовлечение жителей в практику вторичной переработки. Акция продлится до 13 ноября и охватит шесть районов – Долинский, Корсаковский, Анивский, Невельский, Холмский и Южно-Сахалинск.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, активное участие в марафоне принимают не только взрослые, но и дети. В южно-сахалинском детском саду №45 «Семицветик» удалось собрать и сдать в пункт приёма вторсырья 138 кг макулатуры.

Воспитатель учреждения Елена Исполинова рассказала: «Воспитанники приносят использованные раскраски, родители – старые газеты, журналы и другие печатные материалы. Перед сдачей все тщательно перебирают: убирают скрепки, скобы, клейкую ленту и только потом упаковывают в ящики. Для детей это не просто сбор бумаги, а важный урок бережного отношения к ресурсам».

Организаторы мероприятия – министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области совместно с региональным оператором по обращению с коммунальными отходами и компанией «АМ групп». Партнёры обеспечивают вывоз макулатуры и её транспортировку на дальнейшую переработку.

Директор департамента организации обращения с твёрдыми коммунальными отходами министерства ЖКХ Сахалинской области Виктория Огиенко отметила: «Жители могут приносить макулатуру в пункты приёма либо в детские сады, школы и другие организации, участвующие в акции. Важно отметить, что принимается только чистая, сухая, отсортированная макулатура. Она должна быть освобождена от металлических элементов, пластиковых обложек и любых других материалов, препятствующих переработке».

Участвовать в акции могут как отдельные жители, так и учреждения. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте акции, сдать макулатуру, получить талон и загрузить его в личном кабинете для включения в общероссийский зачёт. Победители «БумБатла» получат призы сразу от нескольких сторон: от регионального министерства ЖКХ и от соучредителей акции – министерств культуры, спорта и образования Сахалинской области.