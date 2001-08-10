В Сахалинской области обсудили точки роста креативных индустрий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Панельная дискуссия «Креативная экономика Сахалина: идентичность и наследие как ресурс» состоялась в Южно-Сахалинске в рамках завершающего модуля образовательной программы управление креативной экономикой Дальнего Востока. Представители региональной власти, бизнеса, образовательных организаций и институтов развития обсудили, как повысить эффективность творческих инициатив, обеспечить вклад креативных индустрий в развитие территории, систематизировать региональные инструменты поддержки.

Мероприятие стало одной из ключевых площадок при участии АО Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Торгово-промышленной палаты Сахалинской области и Фонда целевого капитала «Маяки Сахалина».

В ходе обсуждения заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук отметил, что «креативная экосистема субъекта насчитывает более 267 резидентов. Решения о внедрении механизмов поддержки и совершенствовании нормативной базы принимаются прежде всего с учётом реальных потребностей предпринимателей. Одним из таких запросов стала разработка финансовых инструментов для поддержки ремесленников и представителей креативного бизнеса. Географическое положение Сахалина не ограничивает развитие креативной экономики, а помогает формировать его уникальность. При этом регион делает ставку на те направления, в которых уже сформированы компетенции и имеются перспективы роста» - отметил он.

Президент Торгово-промышленной палаты Сахалинской области, член Общественной палаты РФ Галина Дзюба рассказала участникам программы о работе креативного предпринимательства и его вкладе в реальный сектор экономики. «Сегодня Торгово-промышленная палата выстраивает эту работу на трёх взаимосвязанных направлениях: создании инфраструктуры, развитии предпринимательского сообщества и формировании долгосрочных финансовых инструментов поддержки. Важным элементом системы стал Фонд «Маяки Сахалина», ориентированный на развитие креативных инициатив». Галина Дзюба предложила интенсивно подойти к развитию инфраструктуры и еще раз оценить портфель имеющихся проектов.

Вклад образовательной программы КРДВ в развитие креативной экономики охарактеризовал директор департамента развития территорий Корпорации Вячеслав Завалин. «Обучение управленцев уже повлияло на подходы к созданию креативных кластеров на Дальнем Востоке. Если первоначально такие пространства рассматривались преимущественно как объекты инфраструктуры, то сегодня всё большее значение приобретает их экономическая эффективность. Особое внимание уделяется развитию частных кластеров, привлечению внебюджетных инвестиций и росту выручки резидентов. Системный подход позволяет оценивать результат работы креативных пространств не только по их заполняемости, но и по реальным экономическим показателям предпринимателей».

Выпускник первого потока образовательной программы КРДВ «Управление креативными пространствами» (2025) Александра Высоцкая (Арт-резиденция Маяк) поделилась личным опытом участия: «Программа КРДВ дала трансформацию мышления. От узкого понимания креативной экономики к комплексному взгляду на бизнес-процессы».

Руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области Анастасия Кожепенько познакомила слушателей образовательной программы с региональной практикой формирования креативных сообществ. Одним из наиболее заметных примеров стала арт-резиденция «Маяк». Анастасия Кожепенько предложила подумать над социальным контрактом в сфере молодежных креативных стартапов. Уже сегодня в рамках акселерации от молодежи Сахалина подано более 300 проектов, 15 лучших получили поддержку.

Важной темой дискуссии стала подготовка кадров для креативной экономики. Ректор «Институт развития образования Сахалинской области» Татьяна Чуприкова представила непрерывную образовательную модель школа-профессиональное образование-реальные запросы бизнеса. В Сахалинской области развивается сеть креативных классов, в которых школьники знакомятся творческими профессиями через проектную деятельность, региональное культурное наследие и практические задания от предпринимателей. В апреле 2026 года Сахалинский техникум сервиса получил статус федеральной пилотной площадки проекта «Колледж креативных индустрий».

По мнению руководителя направления департамента развития территорий КРДВ Валерия Гончарова, использование потенциала ТПП Сахалина в обеспечении коммерциализации результатов РИД, прежде всего, в рамках верификации прав и обеспечении сделок в сфере реализации арт-товаров и работ художников.

Участники образовательной программы и спикеры отметили, что дальнейшее развитие креативных индустрий требует не отдельных мероприятий и проектов, а устойчивого взаимодействия власти, бизнеса, образования и институтов развития. Сахалинский опыт показывает, как инициативы предпринимателей могут становиться основой для создания новых организаций, инфраструктурных проектов и механизмов поддержки.

Образовательная программа «Управление креативной экономикой Дальнего Востока» завершится 30 октября защитой проектов, направленных на развитие и масштабирование креативных инициатив в регионах ДФО.